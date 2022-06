Radtour führt zu Fähren in Aken, Calbe und Breitenhagen

Am Sonntag startet in Aken erneut eine Drei-Fähren-Radtour.

Aken/MZ - Was sein persönliches Highlight ist bei dieser Tour? Da möchte sich Bodo Borrmann nicht festlegen. „Es gibt so viele Highlights unterwegs“, sagt der Touristenführer. So viele interessante Stationen entlang des Elberadweges zwischen den Fähren in Aken, Calbe und Breitenhagen.

Zum dritten Mal bricht der passionierte Radfahrer an diesem Sonntag, 12. Juni, zur Drei-Fähren-Radtour auf. Er hofft, dass ihn viele Teilnehmer begleiten. Los geht es um 10 Uhr am Rastplatz bei „Naumann’s Schuppen“ in Aken. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei.

Tour ist 60 Kilometer lang

„Ich hoffe, das Wetter spielt mit“, sagt Bodo Borrmann und schaut besorgt zu den dunklen Wolken, die über der Elbestadt liegen und ordentlich Wind mitbringen. Weder Wind noch Regen kann der Touristenführer am Sonntag gebrauchen.

60 Kilometer ist die Tour lang. Sie führt vom Rastplatz über das Lorf in Aken, über Breitenhagen, Groß Rosenburg, Barby und Ronney. Hier ist Mittagspause. Der Akener schwärmt vom Essen im dortigen Gasthaus „Zum Fährmann“. Von dort aus geht es weiter über Walternienburg, Steckby, Steutz und schließlich zurück nach Aken.

Mit jedem Fahrrad zu schaffen

Was die Teilnehmer der Drei-Fähren-Radtour mitbringen sollen? „Gute Laune“, sagt er. „Und einen Helm.“ Was das Fahrrad angeht, da gibt es ihm zufolge eigentlich keine besonderen Voraussetzungen. Mountainbike, Trekkingrad, Citybike – ganz egal, Hauptsache, es fährt. „Die Strecke ist mit jedem Fahrrad zu schaffen“, sagt Bodo Borrmann.

Und wie sieht es mit der Fitness der Teilnehmer aus? Auch da ist der Touristenführer entspannt. „Ich fahre so, dass jeder mitkommt.“ Und wenn nicht, dann reiche ein kurzer Hinweis, und schon gehe es langsamer voran. Die Gruppe wird unterwegs immer wieder Stopps einlegen, bei denen er den Teilnehmern erklären will, was gerade zu sehen ist. Eine Einschränkung aber möchte er noch machen: „Für Kinder ist die Tour nicht geeignet.“ Dafür sei die Strecke von insgesamt 60 Kilometern einfach zu lang.

Vier, fünf Touren pro Saison

Der Touristenführer genießt Radtouren entlang der Elbe. Die Natur. Die Ruhe. Seit 2018 bietet er geführte Radtouren für die Stadt Aken an. Vier, fünf pro Saison kommen da zusammen. Der Drei-Fähren-Radtour im Juni folgen weitere im Juli und August (siehe „Mehrere Radtouren werden angeboten“).

Mit geführten Radtouren wie diesen erweitert die Stadt ihr Tourismusangebot. Touristenführer Bodo Borrmann sowie das Team der Köbeg im Infopunkt unweit der Fähre helfen Radtouristen bei Fragen weiter und empfehlen Sehenswertes in der Region. Hinzu kommt, dass Rastplätze ausgebaut und Anlaufpunkte geschaffen werden. Das kommt an. Wurden vor drei Jahren nach Angaben der Stadtverwaltung noch rund 28.000 Radfahrer am Elberadweg gezählt, so waren es zuletzt 35.000.