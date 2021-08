Radfahrerinnen stoßen in der Bernburger Straße zusammen - 81-Jährige wird verletzt

Köthen/MZ - Bei der Kollision zweier Radfahrerinnen am Montag gegen 9 Uhr in Köthen hat sich eine von ihnen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben befuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin die Bernburger Straße aus Richtung Magdeburger Straße in Richtung Lange Straße. Eine 60-jährige Fahrradfahrerin war zu dieser Zeit ebenfalls dort unterwegs. Sie kam aus Richtung eines Restaurants und hatte die Absicht, nach rechts auf die Bernburger Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Räder, wobei die 81-Jährige stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.