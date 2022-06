Provokation bei Auftritt von Sahra Wagenknecht zieht nicht - AfD bleibt fast unter sich

Mehr als 400 Menschen waren am Montagabend auf den Marktplatz in Köthen gekommen, um Sahra Wagenknecht zuzuhören.

Köthen/MZ - Von diesem Bad in der Menge kann Kay-Uwe Ziegler nur träumen. Der Mann, der für die AfD im Wahlkreis 71, der Anhalt-Bitterfeld und Teile des Salzlandkreises umfasst, um den Einzug in den Bundestag kandidiert, hatte beim Auftritt am Montag in Köthen klar das Nachsehen. Gegen die Spitzenpolitikerin der Linken, Sahra Wagenknecht, besaß er nicht die Spur einer Chance. Während seinen und den Ausführungen von AfD-Kreischef Daniel Roi ein Dutzend Sympathisanten folgten, wollten mehr als 400 Menschen auf dem Markt Sahra Wagenknecht erleben.