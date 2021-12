Prädikat „Sehr gut“: Meisterstollen aus Köthen kann Landesinnung überzeugen

Köthen/MZ - Bäckermeister Sascha Schernekau aus Köthen hat auch bei der diesjährigen Stollenprüfung des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks für seinen Meisterstollen das Prädikat „Sehr gut“ erhalten.

Die Prüfung für die Region Magdeburg/Börde, an der Bäckermeister Sascha Schernekau teilnahm, fand vergangene Woche in der Schaubäckerei Denni Nitzschke in Calvörde statt. Eine weitere wurde für die Region Altmark in Salzwedel durchgeführt. Nach Angaben des Landesinnungsverbandes beteiligten sich insgesamt 13 Betriebe mit 45 Stollen. „Die beteiligten Handwerksbäcker können stolz auf ihre Ergebnisse sein“, heißt es weiter.

Michael Isensee, Prüfer des Deutschen Brotinstituts, konnte insgesamt 30 Mal das Prädikat „Sehr gut“ vergeben. Zahlreiche Betriebe erhielten beziehungsweise sind im Besitz der Gold-Medaille, die es für dreimal „Sehr gut“ in Folge gibt. Wie der Prüfer bestätigte, ist das im bundesweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Ergebnis.