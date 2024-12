Ungewöhnlicher Einsatz Geburtstags-Überraschung sorgt für Polizeieinsatz an Förderschule

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Polizisten am Mittwoch rund um die Angelika-Hartmann-Schule in Köthen. Wegen Fotos einer jungen Frau am Schulzaun mussten die Beamten anrücken - am Ende war es ein Missverständnis.