Um einer Verkehrskontrolle der Polizei in Köthen zu entgehen, flüchtete eine Autofahrerin quer durch das Osternienburger Land bis hinein in den Salzlandkreis.

Verfolgungsjagd: 38-Jährige flüchtet in Köthen vor der Polizei

Eine 38-Jährige ist in Köthen vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet.

Köthen. - In der Kastanienstraße in Köthen wollten Polizisten am Montag, 14. April, eine Pkw-Fahrerin kontrollieren. Doch statt anzuhalten, gab die Frau Gas.

Die Polizei folgte der Frau, die sich in Köthen nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielt, über das Osternienburger Land bis hinein in den Salzlandkreis.

Auf der Landesstraße L146 bei Cörmigk kam ihr Auto dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Frau unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Die unverletzte 38-Jährige absolvierte einen Atemalkoholtest ohne Auffälligkeiten, gab jedoch an, Drogen konsumiert zu haben, teilt die Polizei mit. Die Frau sei außerdem nicht mit Besitz eines Führerscheins gewesen.

Da in ihrem Auto Drogen gefunden wurden, muss sie sich neben mehreren Verkehrsdelikten auch wegen des Besitzes von unerlaubten Betäubungsmitteln verantworten.