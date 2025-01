In Köthen kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zudem wurden die beiden Fahrzeuge stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 21.000 Euro.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Kollision in Köthen

In Köthen kam es zu einem Unfall. Dabei haben sich die beiden Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 21.000 Euro geschätzt.

Köthen. - In Köthen sind am Donnerstag, 23. Januar, zwei Autos miteinander kollidiert, so die Polizei.

Eine 70-jährige Fahrerin eines Toyotas habe verkehrsbedingt an der Einmündung zur Windmühlenstraße halten müssen, teilt die Polizei mit. Laut den Angaben bemerkte dies ein 21-jähriger Fahrer eines Transporters zu spät, sodass es zu einem Auffahrunfall kam.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrer hätten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.