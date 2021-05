Polizei macht neue Angaben zum schweren Unfall am Sonntagabend auf der B6 bei Köthen

Köthen - Zu dem schweren Unfall, der sich am Sonntagabend um 17.11 Uhr auf der B6n ereignet hat, gibt es neue Informationen. Laut einer Mitteilung des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizei war ein 53-Jähriger in einem Ford auf der B?6n aus Richtung Bernburg kommend unterwegs.

An der Kreuzung zur Landesstraße 145 hielt er an einer roten Ampel. Als diese grün wurde und der Ford wieder losfuhr, sei ein Skoda aus Richtung Kleinwülknitz auf die Kreuzung gefahren. In dem Skoda befanden sich der 86-jährige Fahrer des Autos sowie ein Hund. Der Ford habe noch eine Notbremsung gemacht, doch es kam trotzdem zum Zusammenstoß.

Zwei Insassen des Ford sowie der Skoda-Fahrer wurden schwer verletzt. Über ihren Zustand gebe es keine neuen Erkenntnisse, so ein Polizeisprecher gegenüber der MZ am Dienstag. Der Hund verstarb. Zur Unfallursache, ob etwa die Ampel des Skoda-Fahrers tatsächlich rot zeigte oder nicht, werde gegenwärtig ermittelt, heißt es. Fest stehe, dass die Ampel an gewesen sei. Nach Bekanntwerden des Unfalls hatte es Spekulationen über deren Funktionstüchtigkeit gegeben - auch, weil es an dieser Stelle schon häufiger Unfälle gegeben hatte. (mz)