Polizei fasst zwei Diebe - Mann steckt in Köthen in Luke von Alterkleidercontainer

Köthen/MZ - - Eine Streifenwagenbesatzung hat am Sonntag gegen 23 Uhr zwei Diebe gestellt, die sich an einem Altkleidercontainer in der Siebenbrünnenpromenade in Köthen zu schaffen machten.

Ein 31-Jähriger steckte bereits mit seinem Oberkörper in der Einwurföffnung des Containers, während sein 18-jähriger Begleiter das Umfeld sondierte.

Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vorliegens einer Diebstahlshandlung eingeleitet.