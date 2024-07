Einen sturzbetrunkenen Radfahrer haben Polizisten am Samstagabend in Köthen kontrolliert. Der Atemalkoholtest zeigte 4,11 Promille.

Polizei erwischt Sturzbetrunkenen - Radfahrer mit 4,11 Promille in Köthen unterwegs

Köthen/MZ - Einen Radfahrer mit 4,11 Promille haben Polizisten am Samstagabend in Köthen erwischt. Die Beamten des Reviers Anhalt-Bitterfeld kontrollierten den 24-Jährigen um 22.19 Uhr in der Ferdinand-Schulz-Straße.

„Während der Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt“, teilt das Revier mit. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab diesen beachtlichen Wert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihm vorläufig untersagt.

Ab einer Blutalkohol-Konzentration von 1,6 Promille gelten Radfahrer als absolut fahruntüchtig und machen sich strafbar.