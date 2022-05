Otima-Pleite trifft den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hart - Köthen Energie als Retter in der Not?

Nach der Insolvenz ihres Strom- und Erdgasversorgers brauchen Köthen, der Landkreis und die Hochschule Anhalt schnell neue Lieferanten. Zuvor fallen sie in die Grundversorgung.

Köthen/MZ - Carl Göpke versuchte am Montag, 11. Oktober, Kontakt zum Gasversorger der Stadt Köthen, dem Brandenburger Strom- und Erdgaslieferanten Otima, zu bekommen - vergeblich. Also schaute der Leiter der Gebäudeverwaltung der Stadt Köthen auf die Internetseite des Unternehmens und fiel fast vom Stuhl. Dort hatte Otima gerade den Gang in die Insolvenz verkündet und offensichtlich auch gleich alle Leitungen gekappt. Betroffen von dieser Firmenpleite ist nicht nur die Stadt Köthen, sondern auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit seinem Stromvertrag und die Hochschule Anhalt mit der Gasversorgung.