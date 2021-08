Ortsdurchfahrt wird gesperrt - L63 in Kühren wird für 150.000 Euro erneuert

Kühren/MZ - In der kommenden Woche müssen sich nach Angaben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt Anlieger und Verkehrsteilnehmer in Kühren auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt, die planmäßig am Montag, 16. August, beginnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für rund 150.000 Euro wird die Fahrbahndecke des etwa einen halben Kilometer langen Abschnitts der Landesstraße 63 bis zur Kreisgrenze erneuert. Am Freitag, 20. August, soll bereits alles fertig sein. Solange ist die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt in beide Richtungen über Aken, Trebbichau, Wulfen, Diebzig und Lödderitz.