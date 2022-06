Ole Zachlod (FDP): Moderne Technik und mehr Lehrer

Ole Zachlod geht es um Bildungspolitik. Das, sagt der 25-jährige Bitterfelder, soll sein Schwerpunkt in der Landespolitik werden. Denn der junge Mann, der nach seinem dualen Studium bei der Deutschen Bundesbank nun an der Uni Bayreuth auf Lehramt studiert, will für die freien Demokraten in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Aus seiner Sicht scheitert gute Bildungspolitik hierzulande schon mal daran, dass es zu wenige Lehrer gibt - insbesondere für die naturwissenschaftlichen Fächer. „Und von den gut ausgebildeten Lehrern springen dann auch noch viele ab“, sagt er. Das Dilemma sieht er in der Art und Weise der Ausbildung. „Eigenverantwortliche Arbeit beginnt für die jungen Lehrer erst, wenn sie fertig sind, vor ihrer Klasse stehen“, sagt er. „Das ist zu spät.“ Und hier will Zachlod eingreifen. Mehr Pädagogik vermitteln, Studenten mehr zutrauen, sie früher eigenverantwortlich Erfahrungen machen lassen - das ist sein Credo. Dann klappt’s auch mit dem Berufsnachwuchs, ist er sich sicher.

