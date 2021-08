Trebbichau/MZ - Einen betrunkenen Radfahrer haben Polizisten am Ortsausgang von Trebbichau an der Fuhne erwischt. Der 43-Jährige war am Freitag gegen 21.40 Uhr aus Richtung Rohndorf kommend ohne Licht unterwegs. Er wurde angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,95 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt natürlich untersagt.