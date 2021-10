Offizielle Freigabe: Dorfstraße in Kühren ist endlich wieder befahrbar

Kühren/MZ - Geschafft! Die Bauarbeiten an der Dorfstraße in Kühren sind abgeschlossen. Am Donnerstag konnte die Straße für den Verkehr freigegeben werden.

Die Baumaßnahme beinhaltete die Erneuerung der durch das Hochwasser 2013 geschädigten Dorfstraße auf einer Gesamtlänge von 1.400 Metern. Nachdem die Westseite der Straße bereits in den Jahren 2016/2017 saniert wurde, ist nun auch die Ostseite grundhaft ausgebaut und mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Auch die Gräben zur Straßenentwässerung wurden neu profiliert und vorhandene Durchlässe erneuert. Die Kosten für die gesamte Dorfstraße betrugen 1.923.245,27 Euro.