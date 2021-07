Öffentliche Toilette am Köthener Rathaus verwüstet - Diebe lassen Wasserhahn mitgehen

Das Toilettenhäuschen in der Ritterstraße in Köthen

Köthen/MZ/SGR - Vandalen haben in der öffentlichen Toilette unweit des Rathauses in Köthen gewütet. Sie ließen einen Wasserhahn mitgehen und demolierten die übrigen. Weil Besucher ihre Hände nicht waschen könnten, ist das Toilettenhaus in der Ritterstraße deshalb geschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Bemerkt wurde der Schaden am Montagmorgen gegen sechs Uhr von Reinigungskräften. Die Toiletten werden montags bis samstags zweimal täglich gereinigt. Am Samstag war alles noch in Ordnung. Die Tür muss gewaltsam geöffnet worden sein.

Aus den demolierten Wasserhähnen trat Wasser aus. Der Toilettenraum ist gefliest und verfügt über einen Abfluss, der Boden wurde dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Wasserhähne müssen repariert beziehungsweise ersetzt werden. „Wir sind bemüht, das schnellstmöglich wieder nutzbar zu machen“, sagt Stadtsprecher Jens Niemand. Bis es so weit ist, kann die Besuchertoilette im Rathaus genutzt werden.

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Mit Vandalismus in öffentlichen Toiletten hat die Stadt Köthen immer mal wieder zu tun, zuletzt in der Bahnhofstoilette.