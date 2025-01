Köthen - Norman Ritter ist tot. Diese Nachricht verbreitete sich am 15. Januar blitzschnell über das Internet. Seit 1994 hatten er und seine Familie aus Köthen durch eine Reportage-Reihe bei Stern TV Berühmtheit erlangt. Die Familie, allen voran Mutter Karin Ritter, galt über Jahre hinweg als Symbol für soziale Verwahrlosung und rechtsextreme Einstellungen. Die Sendung widmete dem 40-Jährigen nun eine Sonderfolge auf YouTube.

Die Sonderfolge von Stern TV zeigt prägende Ausschnitte aus dem Leben von Norman Ritter. Von der ersten Begegnung mit dem Filmteam 1994, als Norman gerade einmal neun Jahre alt war, bis zu einem letzten Interview im November 2023.

Familie Ritter bei Stern TV: Zwischen Sucht, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit

Bereits in jungen Jahren zeigte Norman Ritter dabei problematische Verhaltensweisen: Mit nur neun Jahren äußerte er offen rassistische Ansichten und war in gewaltsame Vorfälle verwickelt, wie in den Aufnahmen des Fernsehteams immer wieder zu sehen ist.

Sein Leben war in späteren Jahren von Alkoholabhängigkeit und Straftaten wie Körperverletzung und Sachbeschädigung bestimmt. Gegen die Alkoholsucht kämpfte er bereits seit seiner Jugend.

Insgesamt verbrachte er viele Jahre hinter Gittern, ohne dass ihm ein Ausbruch aus seinen destruktiven Mustern gelang. Immer wieder verfiel Norman Ritter in alte Gewohnheiten und kehrte zu exzessivem Alkoholmissbrauch und Gewalttätigkeit zurück.

Sonderfolge bei Stern TV: Kampf gegen die Alkoholsucht ohne Erfolg

In der aktuellen Sonderfolge von Stern TV werden der jahrelange Alkoholmissbrauch und seine Folgen sichtbar. Kameraaufnahmen zeigen den Köthener im August 2023 nach seiner Haftentlassung aus der JVA Burg.

Obwohl er sein Leben ändern und mit dem Trinken aufhören wollte, wie es in der Reportage heißt, zeigen die Aufnahmen wenig später, wie Norman Ritter täglich große Mengen Alkohol trinkt, obwohl er an schwerer Leberzirrhose und Herzschwäche litt. "Ich habe das Bier vermisst", sagte der Köthener damals zur Begründung.

Seine Familie, insbesondere Mutter Karin Ritter, zeigte sich in Interviews über die Jahre hinweg besorgt über Norman Ritters Gesundheitszustand. Dennoch blieb er gefangen in seiner Sucht. Kurz vor seinem Tod hat Norman Ritter laut Stern TV weitere medizinische Behandlungen abgelehnt.

30 Jahre "Die Ritters": Unveröffentlichte Szenen der Stern-TV-Reportage auf YouTube

Anlässlich des 30. Jubiläums der Ritter-Dokumentationen erscheint seit November 2024 eine neue RTL-Doku-Serie mit teils unveröffentlichtem Bildmaterial. Zehn Folgen sollen es insgesamt werden. In einem Rhythmus von zwei Wochen werden auf dem YouTube-Kanal von Stern TV neue Folgen veröffentlicht.