Kleinzerbst/MZ. - Er war seit 1979 ein wenig in die Jahre gekommen und fristete ein eher stiefmütterliches Dasein. Also, sagten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates von Kleinzerbst um Ute Krause: Packen wir es an! Gemeint war der Gedenkstein von Carl Andreas Naumann, dem jüngeren Bruder von Europas berühmtesten Ornithologen Johann Friedrich Naumann. Er sollte auf dem Friedhof in Kleinzerbst in neuem Glanz erstrahlen. Seit Sonntag ist dem auch so.