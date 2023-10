Vor zwei Jahren kaufte Axel Schröter die ehemalige Köthener Jugendzahnklinik in der Friedrich-Ebert-Straße und sanierte das Haus. Am 1. November ziehen die Mieter ein.

Hat sich in relativ kurzer Zeit zum Schmuckstück gemausert: die frühere Jugendzahnklinik in Köthen. Hier sind Wohnungen entstanden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Das ist nicht irgendein Haus. Schon gar nicht für Axel Schröter, der es in den vergangenen Monaten mit viel Leidenschaft und einem Hang zur Perfektion epochengerecht saniert hat. Die frühere Jugendzahnklinik an der Persiluhr in der Köthener Weintraubenstraße ist bezugsfertig. Am Freitag kommen ein paar Gäste, um den Abschluss des Projektes zu feiern. Und am 1. November ziehen die neuen Mieter ein.