Neue Debatte um die Gelbe Tonne - Ausschuss nimmt Grabner Verhandlungsmasse

Köthen/MZ - Wird das die erste Machtprobe, die der neue Landrat Andy Grabner (CDU) im Kreistag bestehen muss? Die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses haben ihm in ihrer Sitzung am Mittwochabend in Köthen einer alternativen Möglichkeit für die Verhandlungen mit den Vertretern des Dualen Systems um die Einführung der Gelben Tonne in den Altkreisen Köthen und Bitterfeld beraubt.