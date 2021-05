Neue Anlaufstelle für psychisch kranke Menschen in Anhalt-Bitterfeld

Die Leitung der Tagesklinik in Köthen hat der Funktionsoberarzt Stefan Wendhof in Kooperation mit der Psychologischen Psychotherapeutin Ulrike Rose übernommen.

Köthen - Das Salus-Fachklinikum Bernburg hat in Köthen eine Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik eröffnet. Diese wurde in einer ehemaligen Arztpraxis in der Schlosspassage in der Schalaunischen Straße eingerichtet.

In der neuen Therapiestätte, die seit Montag schrittweise den tagesklinischen Betrieb aufnimmt, stehen vorerst 16?Plätze zur Verfügung. „Auf Überweisung der behandelnden Haus- oder Fachärzte können Patienten aufgenommen werden, die unter affektiven Störungen wie beispielsweise Depressionen und Anpassungsstörungen oder unter psychotischen Störungen leiden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Klinik bietet von 7.30 bis 15.30 Uhr den stabilen therapeutischen Rahmen eines Krankenhauses, während die Patienten die Nacht und das Wochenende im vertrauten Zuhause verbringen.

Die Tagesklinik wird in chefärztlicher Verantwortung von Antje Möhlig, Ärztliche Direktorin des Salus-Fachklinikums Bernburg, geführt. Die Leitung vor Ort hat der Funktionsoberarzt Stefan Wendhof in Kooperation mit der Psychologischen Psychotherapeutin Ulrike Rose übernommen. Zum Team gehören eine Fachkraft für Ergo- und Physiotherapie sowie Fachpflegepersonal für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.

Das Behandlungsprogramm umfasst je nach Diagnose und individuellem Beschwerdebild neben der Pharmakotherapie unter anderem psychologisch geleitete Gruppen- und Einzelgespräche, Bewegungs-, Ergo- und Gestalttherapie, Entspannungsverfahren sowie die Psychoeduktion als Methode zur Förderung von Krankheitsverständnis und Selbsthilfevermögen.

„Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen inzwischen bereitwilliger eine professionelle Hilfe für ihre Beschwerden suchen“

Mit dem neuen tagesklinischen Angebot will das Salus-Fachklinikum eine Versorgungslücke schließen. „Bislang waren unsere Patienten aus der Stadt und dem Umkreis Köthen auf die Behandlungsmöglichkeiten in Bernburg angewiesen“, macht Chefärztin Antje Möhlig deutlich. „Die Neueröffnung ist aber auch im Hinblick auf den Anstieg psychischer Erkrankungen ein wichtiger Schritt“, verweist die Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie auf die Analysen mehrerer Krankenkassen über die Arbeitsunfähigkeitstage ihrer Versicherten. Demnach sind psychische Erkrankungen je nach Kassenart mittlerweile an die zweite bis fünfte Stelle der Krankschreibungen gerückt.

Aus Sicht der Medizinerin ist diese Entwicklung aber nicht nur auf einen tatsächlichen Anstieg, sondern auch auf die erhöhte Sensibilität in der Bevölkerung zurückzuführen. „Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen inzwischen bereitwilliger eine professionelle Hilfe für ihre Beschwerden suchen und auch in ihrem Umfeld etwas offener damit umgehen“, sagt sie. Es wachse die Erkenntnis, dass man sich mit einer psychischen Erkrankung nicht verstecken muss. (mz)

Telefonisch ist die Tagesklinik unter 03496/308950 erreichbar sowie per E-Mail unter tagesklinik-koethen@salus-lsa.de.