Nächsten Wohnzimmerkonzert - Ulli Schwinge tritt im Museumshof in Chörau auf

In seine Lieder packt Ulli Schwinge viel Gefühl, wie Besucher seiner Konzerte wissen.

Chörau/MZ - Am Samstag, 18. Juni, steht im Museumshof in Chörau das nächste Wohnzimmerkonzert an. Dieses Mal kommt Ulli Schwinge vorbei. Der Pianist, Komponist und Sänger aus Schortewitz ist bekannt für seine gefühlvollen Chansons. Im Gespräch mit MZ-Redakteurin Stefanie Greiner erzählt er, wie er die Corona-Zeit genutzt hat.

Wie haben Sie die Auftrittspause überbrückt?

Ich arbeite mit einem amerikanischen Plattenlabel zusammen und hatte jeden Monat meine Aufträge. Natürlich hat mir die Bühne gefehlt, das Publikum. Ich habe die Zeit genutzt, um neue Lieder zu schreiben. Ein neues Album ist geplant, ein Liebeslieder-Album.

Was steht aktuell an?

Auftritte und Konzerte. Ansonsten ist jeden Mittwoch mein Klugscheißer-Tag, wie ich immer sage. Da bin ich Klavierlehrer und gebe Privatunterricht. Donnerstags steht aller 14 Tage einer meiner Lieblingsjobs an. Da fahre ich in ein Altenheim in Sachsen und mache Musiktherapie. Die Leute lieben mich und fragen jedes Mal, ob ich wiederkomme.

Worauf dürfen sich die Besucher in Chörau freuen?

Ich bringe meine Lieder mit. Und natürlich dürfen in meinem Programm auch Lieder von Udo Jürgens nicht fehlen. Er ist schließlich schuld daran, dass ich Musiker geworden bin.

Das Konzert mit Ulli Schwinge beginnt um 18 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr. Karten können vor Ort gekauft werden. Zu finden ist der Museumshof in der Dorfstraße 6 in Chörau.