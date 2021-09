Nach drei weiteren Fällen in Anhalt-Bitterfeld: Polizei warnt eindringlich vor Taschendieben im Supermarkt

Köthen/MZ - Gleich drei Kundinnen sind am Dienstag Opfer von Taschendiebstählen geworden, wie die Polizei mitteilt. In allen drei Fällen erbeuteten die Langfinger Portemonnaies. Um zehn Uhr hielt sich eine 78-jährige Seniorin in einem Einkaufsmarkt in Köthen in der Bernburger Straße auf. Ihr Portemonnaie hatte die Dame in einem Stoffbeutel, den sie an ihren Einkaufswagen hängte.

Diese günstige Gelegenheit nutzte ein Dieb und stahl unbemerkt aus dem Beutel das Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Tat bemerkte die 78-Jährige erst an der Kasse. Nicht einmal zwei Stunden später schlug erneut ein Taschendieb in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Allee in Wolfen zu. Gegen 11.45 Uhr wurde hier einer 73-Jährigen das Portemonnaie, welches in der Handtasche an der Haltestange des Einkaufswagens hing, gestohlen.

Auch sie hatte ihren Wagen während des Einkaufs nicht immer im Blick. Eine 65-jährige Kundin wurde ebenfalls am Dienstag gegen 13 Uhr beim Einkauf in einem Discounter in der Akener Kaiserstraße Opfer eines Geldbeuteldiebstahls. Auch sie hatte ihren Einkaufsbeutel samt Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt und diesen nicht ständig im Blick. Das nutzten unbekannte Kriminelle und stahlen ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Solche Straftaten nimmt die Polizei leider regelmäßig auf. Daher appellieren die Beamten erneut: „Lassen Sie Ihre Tasche oder Ihren Beutel nicht unbeaufsichtigt! Niemals! Egal wo und egal wie lange!“ Das gelte insbesondere an Orten, an denen fremde Menschen in der Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und schon haben sie sich das Portemonnaie geschnappt, ohne dass Sie es mitbekommen. Auch die Geheimzahl für EC-Karten habe im Portemonnaie nichts zu suchen, damit mache man es Kriminellen nur leicht.