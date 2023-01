Neue Event-Firma gegründet - Frauentagsparty in Chörau ist das erste große Projekt

Chörau/MZ - Veranstaltungen hat Torsten Winger schon so einige organisiert. Vor allem in seinem Museumshof in Chörau. Gerade die Wohnzimmerkonzerte mit Schlagerstars haben sich zu einer beliebten Reihe etabliert.