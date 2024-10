Ein Senior aus Aken soll sich mit einem Nachbarn und einer Frau im Auto gestritten haben. Was der Angeklagte dazu der Richterin erklärt hat.

Mit Schrauberzieher gedroht, eine Frau beschimpft: Prozess gegen Akener am Amtsgericht Köthen

Köthen/MZ. - Ein Prozess wegen Bedrohung ist am Montag am Amtsgericht Köthen nach rund einer Stunde vertagt worden. Ein Senior aus Aken ist angeklagt, einen Anwohner mit einem Schraubenzieher bedroht und als Spinner bezeichnet zu haben. Eine Frau, die mit ihrem Auto verkehrswidrig Am Alten Elbdeich gefahren sei, habe der Angeklagte als „dummes Miststück“ beschimpft.