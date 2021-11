Mit machen und Gutes tun: Köthener Adventskalender hilft mit Preisen durch den Advent

Köthen/MZ - Der neue Köthener Adventskalender ist da. Nach der Premiere im Vorjahr hat die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen auch 2021 gemeinsam mit 24 Preis-Sponsoren einen Kalender herausgegeben. Vorsitzender Sascha Greiner ist laut einer Pressemitteilung der Werbegemeinschaft begeistert: „Ich weiß ja schon, was sich hinter den Türchen verbirgt. Ich muss sagen, dass die Preise noch einmal toller sind als im letzten Jahr.“

Als Hauptpreise winken ein Gutschein in Höhe von 1.000 Euro für das Euronics Lux Team in Köthen, welchen der Technikmarkt und die Helios-Klinik zur Verfügung stellen. Die Werbegemeinschaft hat ein nagelneues iPad hinter einem Türchen versteckt.

In diesem Jahr gibt es insgesamt 3.000 Kalender und somit 1.000 mehr als im Vorjahr. Der Preis bleibt bei 3,50 Euro.

Jeder Kalender fungiert auch dieses Jahr als Los

Die Kalender gibt es ab sofort in „Mein Buchladen“ und in den Filialen der Köthener Fleisch- und Wurstwaren sowie ab Montag im E-Center. Jeder Kalender fungiert auch dieses Jahr als Los. Passt die persönliche Losnummer am Fuß des Kalenders zur gezogenen Glücksnummer an einem der 24 Tage, dann gehört man zu den glücklichen Gewinnern und darf den Preis des jeweiligen Tages in der Buchhandlung „Mein Buchladen“, Schalaunische Straße 32, in Empfang nehmen. Die aktuellen Gewinnnummern gibt’s unter anderen auf der Facebookseite von „Wochenspiegel“, „Super Sonntag“ und auf der Homepage der Werbegemeinschaft www.koethen-online.de.

„Ich freue mich sehr, dass wir auch 2021 wieder ein Wimmelbild von Steffen Fischer bewundern können“

„Ich freue mich sehr, dass wir auch 2021 wieder ein Wimmelbild von Steffen Fischer bewundern können. Auf dem Weihnachtsmarkt, den wir dieses Jahr in die Biedermeier-Zeit verlegt haben, ist wieder einiges los“, ergänzt Mit-Organisator Stefan B. Westphal von der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung.

Den Erlös aus dem Kalenderverkauf möchte die Werbegemeinschaft erneut den Kindern der Stadt zu Gute kommen lassen. „Gemeinsam mit dem Geld des Vorjahres“, erklärt Vorsitzender Sascha Greiner, „welches wir auf Grund von Corona noch nicht verbrauchen konnten, werden wir hier bei einer Veranstaltung eine schöne Überraschung für den Nachwuchs organisieren. Es gibt schon konkrete Ideen, aber in der Weihnachtszeit ist die Heimlichkeit bekanntlich ja das Schönste.“