Der Museumshof in Chörau widmet der Geschichte der Telefonie eine Sonderausstellung. Mit einem Exponat verbindet Museumschef Torsten Winger eine besondere Geschichte.

Mit Kumpels vernetzt - Sonderausstellung im Museumshof in Chörau zur Geschichte der Telefonie

An zwei Wochenenden

Einen Einblick in die Geschichte der Telefonie gibt Torsten Winger bei einer Sonderausstellung im Museumshof in Chörau.

Chörau/MZ. - An sein erstes Mobiltelefon kann Torsten Winger sich noch gut erinnern. Ein wahres Monster verglichen mit heutigen Smartphones. „Über 1.000 Mark habe ich dafür bezahlt. Der Empfang war unwahrscheinlich schlecht, aber ich war so cool“, erinnert sich der Inhaber des Museumshofes in Chörau. „Die Gespräche waren sinnlos und übelst teuer, aber ich konnte zeigen: Ich kann telefonieren.“