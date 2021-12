Mit Blasmusik in den Advent: „Köthener Blech“ spielen an mehreren Orten

Trinum/MZ - Freunde der adventlichen Blasmusik kommen am morgigen Samstag auf ihre Kosten und das gleich an mehreren Orten. Laut einer Pressemitteilung lädt nämlich am 4. Dezember der Posaunenchor „Köthener Blech“ - hier eine Aufnahme vom Köthener Weihnachtsmarkt 2019 - zu kurzen Musiken im Freien ein.

Los geht’s in Trinum um 15.30 Uhr vor der Kirche, danach wird in Wulfen um 16.20 Uhr ebenfalls vor der Kirche gespielt. Zum Schluss gibt’s um 17.10 Uhr in Drosa am Schänkenplatz Blasmusik. Auf genügend Abstand sollte geachtet werden. „Wir sind auch aus guter Entfernung noch zu hören“, sagen die Musiker. Foto: Bartl