Etwa 4.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr in der Köthener Lohmannstraße ereignet hat.

Mit 1,3 Promille - 34-jähriger Opel-Fahrer verliert in Köthen Kontrolle und kracht gegen Baum

Unfall in der Lohmannstraße

Die Polizei an einer Unfallstelle.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor ein 34-jähriger Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Lichtmast sowie einem Verkehrszeichen, ehe er frontal an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Test vor Ort wies einen vorläufigen Wert von 1,3 Promille aus. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.