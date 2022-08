Mindestens 795.000 Euro - Mehrfamilienhaus in Osternienburg wird versteigert

Ein Mehrfamilienhaus in Osternienburg kommt bei einer Aktion in Leipzig unter den Hammer.

Osternienburg/Leipzig/MZ - Bei der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) kommt am Donnerstag, 25. August, auch ein Objekt aus Osternienburg unter den Hammer. Dabei handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, Am Mühlenweg 15-18, mit vier Eingängen, 24 Wohnungen und 24 Einzelgaragen.

Das Mindestgebot liegt bei 795.000 Euro. Die Versteigerung beginnt ab 11 Uhr im Mariott-Hotel in Leipzig, Am Hallischen Tor 1. Das Auktionshaus bittet um die Einhaltung der sächsischen Corona-Schutzverordnung und empfiehlt, Gebote bevorzugt telefonisch, mittels schriftlicher Bietungsaufträge oder über das Internet abzugeben. Die Auktion wird per Livestream ins Internet übertragen.

Weitere Informationen zur Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG finden sich online unter www.sga-ag.de.