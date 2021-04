Midewa erneuert 260 Meter Trinkwasserleitung in Edderitz

Edderitz - Das Bauschild ist aufgestellt: In der John-Schehr-Straße in Edderitz hat die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft nach Angaben in einer Pressemitteilung mit den vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Trinkwasserleitung begonnen.

André Große, Bauleiter in der Midewa-Niederlassung Anhalt-Harzvorland mit Sitz in Köthen, betreut das Vorhaben: „Wir werden im Gehweg in der John-Schehr-Straße rund 260 Meter Trinkwasserleitung in offener Bauweise erneuern. Das heißt, wir müssen das Erdreich komplett aufschachten, um die neue Leitung zu verlegen. Die Arbeiten übernehmen größtenteils unsere eigenen Mitarbeiter aus dem Servicebereich Köthen.“

Die alte Leitung war immer anfälliger für Rohrbrüche geworden

Die alte Leitung war immer anfälliger für Rohrbrüche geworden. Deshalb investiert die Firma insgesamt knapp 80.000 Euro, um die Versorgungssicherheit für ihre Kunden in Edderitz wieder zu verbessern. Die Anbindung der neuen Kunststoffleitung im Kreuzungsbereich Schulstraße/Karl-Marx-Straße erfolgt später im Bohrspülverfahren.

Hier werden circa 85 Meter unterirdisch verlegt, ohne die Straße aufreißen zu müssen. „Die Leitung wird dabei zwischen einer Start- und Zielgrube eingezogen“, beschreibt Große das Verfahren. 17 Hausanschlüsse werden ebenfalls erneuert. Um die Wiederherstellung des Gehweges und der Borde kümmert sich die Tiefbaufirma TuE aus Kleinpaschleben. Ende Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Trinkwasserversorgung muss für kurze Zeit unterbrochen werden

Die Midewa bittet alle Anwohner - auch die Grundschule in Edderitz ist teilweise betroffen - um Verständnis. Die Grundstücke sollen in Abhängigkeit des Bauablaufs zugänglich bleiben. Die Trinkwasserversorgung wird während der Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Erst wenn die neue Leitung verlegt, abgenommen und desinfiziert ist, erfolgt die Umbindung. Zu diesem Zweck muss die Trinkwasserversorgung für kurze Zeit unterbrochen werden. Darüber will das Unternehmen alle betroffenen Anwohner informieren. (mz)