Der Vater kam jahrelang mit großer Verspätung zum Fest in der Familie. Die Kinder ahnten nicht, dass der Papa einen kuriosen Nebenjob hatte. Renate Baumann erzählt, wie die Sache dann doch aufflog.

Renate Baumann ist die Frau vom Weihnachtsmann. Heute erinnert sie sich gern zurück an die Weihnachtsfeste mit ihren zwei Töchtern.

Köthen/MZ. - Weihnachten – das ist der Teil des Jahres, in dem die Familie in großer Gemütlichkeit zusammenfindet und sich Zeit füreinander genommen wird. Es werden Geschichten erzählt, Lieder gesungen und, ganz wichtig, Geschenke ausgepackt. Am besten ist es, wenn der Weihnachtsmann höchst persönlich die warme Stube betritt und die geschmückten Pakete überreicht. Noch besser ist es, wenn man diesen Moment mit den Liebsten teilen kann. Als die Kinder von Renate Baumann aus Köthen noch klein waren, war das allerdings nicht immer möglich.