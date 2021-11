Mehrere Rollcontainer in Köthen entzündet - Polizei vermutet Brandstiftung

Köthen/MZ - Einen schlechten Scherz haben sich in der Nacht zum Sonntag ganz offensichtlich Jugendliche in Köthen erlaubt. Innerhalb kurzer Zeit entzündeten sie an verschiedenen Stellen in der Stadt Rollcontainer mit Papier und Restmüll, wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte. Der erste Alarm ging bei der Köthener Feuerwehr um 0.45 Uhr ein. Der Brand des Rollcontainers in der Fasanerieallee konnte aber mit der Schnellangriffvorrichtung schnell gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei diesem Einsatz drei Jugendliche beobachtet, die sich mit Fahrrädern vom Brandort in unbekannte Richtung entfernt haben.

Sie könnten auch für den zweiten Einsatz der Feuerwehr verantwortlich sein, als gegen 2.25 Uhr in der Bernburger Straße gleich mehrere große Rollcontainer für Papier- und Restmüll in Flammen standen. Hier benötigten die Kameraden der Feuerwehr schon Atemschutzgeräte, um das Feuer schnell und wirksam bekämpfen zu können.

Den Tätern droht im Falle von Erfolgreichen Ermittlungen erheblich Ungemach, denn die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Brandstiftung.