Im Auftrag der Wohnungsgesellschaft wurden in der Kleinen Wallstraße in Köthen wetterfeste Pflanzkübel mit Sitzgelegenheiten aufgestellt. Welche Pflanzen darin wachsen und welche Hoffnung WGK-Chef David Rieck hat.

Mehr Sitzgelegenheiten in Fußgängerzone - Pflanzkübel mit Bänken für Kleine Wallstraße in Köthen

Köthen/MZ. - Warum die Metalleinfassung der Pflanzkästen so seltsam aussieht? Das ist Marcus Heilemann am Mittwoch nicht nur einmal gefragt worden. Mit seinen Leuten war der Chef der Garten- und Landschaftsbau Heilemann GmbH aus Köthen an diesem Tag in der Kleinen Wallstraße – wie dieser Bereich der Wallstraße landläufig genannt wird – im Einsatz.