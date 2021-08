Mario Basler feiert am Wochenende mit dem SV Edderitz das 100-jährige Vereinsjubiläum

Edderitz - Am Samstag kommen Mario Basler und andere ehemalige Kult-Fußballer aus der Bundesliga nach Edderitz. Der Verein feiert sein 100-jähriges Jubiläum im großen Stil.

Zunächst wird Basler ab 10 Uhr im Saal am Leninplatz sein Buch „Eigentlich bin ich ein Super Typ“ vorstellen, bevor er am Nachmittag mit anderen Erstliga-Legenden - wie Thomas Häßler oder Dariusz Wosz - zu einem freundschaftlichen Kick gegen eine Auswahl des SV Edderitz antritt. Tickets für das Highlight gibt es noch an der Tageskasse.