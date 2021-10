Mann an Kfz-Zulassungsstelle in Köthen überfallen - 25-Jährigem aus Aken wird Prozess gemacht

Köthen/Dessau/MZ - Nur zweieinhalb Monate nach der Tat soll Mitte November am Landgericht Dessau der Prozess gegen einen derzeit inhaftierten Mann aus Aken beginnen. Dem 25-Jährigen werden schwere räuberische Erpressung undein räuberischer Angriff auf einen Autofahrer vorgeworfen werden.

Der Anklage nach, soll der Mann am 7. September in der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Köthen sein späteres Opfer dabei beobachtet haben, wie dieser nach einer Zahlung Restgeld in seine Tasche steckte. Der 25-Jährige soll dann den Mann bis zu dessen Pkw verfolgt, sich zu ihm ins Fahrzeug gesetzt und ihn unter Vorhalt eines Cuttermessers gezwungen haben, bis nach Halle zu fahren.

In Weißandt-Gölzau war das Opfer dann unvermittelt auf das Gelände einer Tankstelle abgebogen, hatte dort eine Vollbremsung unternommen und war dann aus dem Fahrzeug geflüchtet.

Der Angeklagte floh unter Mitnahme der erbeuteten 1.000 Euro Bargeld, konnte aber wenig später in der Nähe des Tankstellengeländes festgenommen werden. Die Hauptverhandlung beginnt am 17. November.