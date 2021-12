Lkw schrammt beim Abbiegen in Köthen an Pkw - 2.500 Euro Schaden

Köthen/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit vierstelligem Sachschaden ist es am Montagmorgen in Köthen gekommen. Laut einer Mitteilung aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war der 50-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine gegen 8 Uhr auf der Leopoldstraße unterwegs.

Als er nach rechts auf die Augustenstraße abbiegen wollte, habe er hierfür zunächst nach links ausgeholt. Bei diesem Vorgang schrammte die Sattelzugmaschine laut Polizei seitlich an einem Audi vorbei, der sich gerade in einem Überholvorgang und somit links des Lkws befand.

Während der am Lastwagen entstandene Schaden rund 500 Euro betrage, beziffert die Polizei den Sachschaden am Pkw auf circa 2.000 Euro. In der Vergangenheit kam es in der Leopoldstraße bereits zu Unfällen. So listet der Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder für 2020 zwei Unfälle mit Personenschaden auf.