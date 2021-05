Liefermengen reduziert - Anhalt-Bitterfeld gehen die Impfdosen für Erstimpfungen aus

Köthen - Die mit viel organisatorischem Aufwand und großen Kräften errichteten Impfzentren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werden im Monat Mai beim Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht ausgelastet sein. Das Land Sachsen-Anhalt hat drastisch reduzierte Lieferungen von Impfstoff angekündigt, obwohl aus Berlin ganz andere Nachrichten verkündet werden.

„Von den versprochenen massenhaften Impfstofflieferungen im zweiten Quartal ist derzeit nichts zu sehen“, sagt Eberhard Stoye, der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und zugleich Verantwortlicher für die Impfzentren des Landkreises.

Viele Zweitimpfungen aber nur relativ wenige Erstimpfungen in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld bekommt für die laufende 18. Kalenderwoche Impfstoff 4.680 Injektionen, für die 19. Woche sogar nur 4.095 sowie für die 20. und 21. Kalenderwoche wieder 4.680. Damit müssen alle in den jeweiligen Zeiträumen anstehenden Zweitimpfungen durchgeführt werden - und relativ wenige Erstimpfungen.

Und das Schlimme daran ist: „Das Land hat uns keine Hoffnung gemacht, dass sich diese Situation im Juni ändern wird“, erklärt Stoye. Ein Grund dafür ist, dass der Bund die Hausärzte bei der Belieferung mit Impfstoff den Impfzentren bevorzugt. Und das, obwohl auch für diesen ambulanten Bereich noch viel zu wenig Impfstoff vorhanden ist, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilt.

„Das erste Problem ist die zu geringe Menge an Impfstoff an sich. Dann ist da die mangelnde Akzeptanz von Astrazeneca“

Der Landkreis hat mittlerweile begonnen, die Prioritätengruppe 3, das heißt Personen über 60 Jahre mit Vorerkrankungen und Einsatzkräfte wie Feuerwehrleute, zu impfen. Doch er kommt nicht von der Stelle. „Es gibt viel zu viele Probleme“, erklärte Stoye auch kürzlich den Mitgliedern des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Landkreises.

„Das erste Problem ist die zu geringe Menge an Impfstoff an sich. Dann ist da die mangelnde Akzeptanz von Astrazeneca. Und damit verbunden die Frage, wie viele Erstgeimpfte von Astrazeneca sich auch beim zweiten Mal mit dem gleichen Stoff impfen lassen. Wir hatten kürzlich in Wolfen Impfungen, bei denen sich zwei Drittel wieder für Astra entschieden haben, ein Drittel dagegen“, sagt Stoye.

Erstimpfungen können von mobilen Teams nicht wie geplant durchgeführt werden

Weil für Letztere Biontech eingesetzt werden muss, können Erstimpfungen von mobilen Teams nicht wie geplant durchgeführt werden. Und nicht zuletzt führt auch das zweifellos notwendige Vorziehen der Impfungen für Wahlhelfer zu Verschiebungen anderer, bereits länger geplanter Termine. „Diese Herausforderungen tauchen von jetzt auf gleich auf und sind auf Anweisung von höheren Stellen sofort umzusetzen“, sagte Stoye, dem die Unzufriedenheit über diesen Zustand anzumerken war.

Ausschussmitglied Hinrich Nowak (SPD-Grüne) hatte in besagter Sitzung den Landkreis scharf attackiert. „Ich habe Informationen, wonach die Hausärzte in Sachsen in der 18. Kalenderwoche unbegrenzt mit Impfstoff beliefert werden. Manche Praxen impfen 100 Personen pro Tag. Das passt nicht mit dem zusammen, was uns der Landkreis Anhalt-Bitterfeld immer sagt“, kritisierte Nowak, was sich jetzt offensichtlich bewahrheitet und für noch mehr Unverständnis unter der Bevölkerung sorgen könnte. (mz)