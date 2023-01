Indiana Jones, Rocky und Ghostbusters Legendärer Künstlerfasching kehrt zurück: Köthen feiert „Helden der Leinwand“

Am Freitag, 24. Februar, kehrt der traditionelle Künstlerfasching zurück. Die vom „Malzirkel FK“ am Theater Köthen organisierten Motto-Faschingsfeiern waren über Jahrzehnte "fester Bestandteil der närrischen Zeit in der Bachstadt", so das Projektbüro Schlossbund.