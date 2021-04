Landkreis Anhalt-Bitterfeld sagt einige Impf-Erst-Termine im Monat Mai ab

Anhalt-Bitterfeld - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einige geplante Erstimpf-Termine für den Mai abgesagt. Das betrifft nach Auskunft von Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk Impfaktionen der mobilen Teams in den Städten und Gemeinde.

Hintergrund sei die Sicherstellung der Zweitimpfungen für die bereits durchgeführten Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca, da der Landkreis aktuell nicht vorhersagen könne, ob die mit Astrazeneca erstgeimpften U-60-Personen sich bei den anstehenden Zweitimpfungen wieder für den Impfstoff von Astrazeneca entscheiden werden oder auf den Impfstoff von Biontech/Pfizer wechseln.

Aktuell sind (Stand Montagmorgen) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 30.159 Menschen erstgeimpft. Das entspricht nach Berechnungen des Landkreises einer Quote von 19,0 Prozent. Damit liegt Anhalt-Bitterfeld an sechster Stelle in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gibt es elf Landkreise und drei kreisfreie Städte.

7.833 Menschen haben in Anhalt-Bitterfeld bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Das entspricht einer Quote von 4,9 Prozent und ist Platz 9 in Sachsen-Anhalt.