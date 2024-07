Die Akener Feuerwehr hatte viele Einsätze am Samstagabend. Das Regenwasserpumpwerk war zunächst nicht in Betrieb.

Die Akener Feuerwehrleute hatten am Samstagabend besonders viel zu tun. Es gab Überschwemmungen in mehreren Straßen.

Aken/MZ. - Nach kräftigen Regenfällen hieß es am Samstagabend vielerorts in Aken: Land unter. Gleich mehrere Straßen waren überschwemmt. Zwischen 19 Uhr und Mitternacht in etwa, so Stadtwehrleiter Michael Kiel, habe es fünf „Einsatzlagen größeren Ausmaßes“ gegeben.