Lagerfeuer, Umzug und Geisterparty: Was wird an Halloween im Altkreis Köthen geboten?

Wegen Corona entfällt auch in diesem Jahr vielerorts der Gruselspaß. Wo dennoch was geboten wird.

Am Samstag und Sonntag ist wieder Gruseln angesagt.

Köthen/MZ - Hexen, Geister und andere Wesen treiben sich am Sonntag wieder auf den Straßen herum. Halloween steht vor der Tür. Die Corona-Einschränkungen verhageln den schaurigen Gestalten jedoch auch dieses Jahr wieder das Geschäft. Nur wenige Veranstalter laden zu Halloween-Aktionen ein.

Wo was im Altkreis Köthen zu Halloween los ist

Ein „gruseliges Halloweengrillen“ erwartet die Besucher auf dem Hof Heinrich in Diebzig. „Es ist kein Fest, kein Event. Wir haben ganz normal geöffnet und erweitern am Sonntag nur unsere Außengastronomie“, betont Susen Beyer. Ab 14 Uhr wird der Grill angezündet, auch eine leckere Kürbissuppe soll es geben. Bis 19 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, den Hof in herbstlicher Atmosphäre zu erleben.

Der Dorfclub Quellendorf lädt Interessierte bereits am Samstag ab 17 Uhr zu einem Halloweenfeuer am Rodelberg ein. „Es gibt auch ein beheiztes Zelt, wo dann zu Musik getanzt werden darf“, erklärt Mitorganisator Tobias Just. Um die Corona-Regeln einzuhalten, wird das Gelände abgesperrt. Es gilt die 3G-Regel. „Kostenfreie Selbsttests sind auch vor Ort vorhanden, der Eintritt ist natürlich frei“, heißt es weiter. Für Kinder ist ein Gruselumzug mit Taschenlampen durch den Wald geplant. Los geht es um 17.30 Uhr.

Seine Lieblingsfeier lässt sich das Team des Lokals „The Shamrock“ am Bachplatz in Köthen nicht nehmen. Am Samstag öffnet das Pub regulär um 18 Uhr. Ab 21 Uhr gibt es Live-Musik mit Volkhard Brock. Der Eintritt ist frei. Für die Halloweenfeier hat sich das Pub-Team auch dieses Jahr wieder ein Motto einfallen lassen. Es eifert der US-amerikanischen Hard-Rock-Band „Kiss“ nach, die legendär ist für ihre extravagant geschminkten Gesichter und ihre aufsehenerregenden Kostüme. Um vorherige Anmeldung telefonisch unter 03496/700601 oder über die Facebook-Seite des Lokals wird gebeten.

Ein Halloween-Feuer mit Kürbisschnitz-Wettbewerb hat der Verein „Paschlewwer vier Jahreszeiten“ in Großpaschleben organisiert. Es findet am Samstag ab 18 Uhr mit Musik und Tanz statt.

Ein „Halloween-Spektakel“ erleben Besucher am Samstag in „Herbert’s Tanzschloss Köthen“ am Bahnhofsplatz. Die Gruselparty beginnt um 22 Uhr. „Wir alle würden uns über kleine - wenn’s geht schreckliche - Verkleidungen freuen“, heißt es. Es gelten die 3G-Regeln. Coronatests können mitgebracht werden.

Wer seine Halloween-Pläne abgesagt hat

Im Tierpark in Köthen wird es auch in diesem Jahr keine Halloween-Aktionen geben. Jahr für Jahr hatte sich das Gelände zu Halloween in ein Gruselparadies für Kinder verwandelt mit aufwendigen Dekorationen. Kürbisschnitzen und Laternenumzug wurden angeboten, eine Halloween-Party wurde veranstaltet. Doch Corona bremst das Vorhaben. „Die Auflagen machen das nicht möglich“, bedauert Tierpark-Chef Michael Engelmann. Am Sonntag hat der Tierpark aber dennoch regulär geöffnet.

Dem Halloween-Fest eine Absage erteilt schweren Herzens auch der Kultur- und Heimatverein Aken. „Wir können als Verein dieses Jahr leider noch nicht allen Corona-Auflagen gerecht werden“, teilt der Vorstand mit. „Wir wünschen dennoch allen großen und kleinen Geistern viel Spaß in dieser Zeit.“ Die Vereinsmitglieder hoffen, im kommenden Jahr wieder Halloween feiern zu können. Genauso wie die anderen Veranstaltungen, zu denen der Verein immer eingeladen hatte.

„Wir machen dieses Jahr nichts“, sagt Dana Ganß, Buchhalterin beim Paschlewwer Freizeit- und Ferienhof in Großpaschleben. Vor Corona war immer zu einem Halloween-Fest mit Kürbisschnitzen eingeladen worden.