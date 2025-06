Zum dritten Mal in dieser Saison haben die Fußballerinnen von Stahl Aken einen Pokal in Empfang nehmen können.

Aken/MZ. - Zum dritten Mal in dieser Saison haben die Fußballerinnen von Stahl Aken einen Pokal in Empfang nehmen können. Nachdem sie in den zurückliegenden Wochen den Landespokalsieg im Kleinfeldfußball sowie den Titel in der Regionalklasse erkämpft haben, ist am Sonntag die Trophäe für die Regionalmeisterschaft aller fünf Sieger der Regionalklassen hinzugekommen. Im Bitterfelder Fritz-Heinrich Stadion sicherte sich das Team aus der Elbestadt erstmals die Kleinfeld-Landesmeisterschaft.