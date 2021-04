Köthener Polizei stoppt 22-jährigen Drogenkurier - Zehn Kilo Marihuana liegen im Kofferraum

Köthen - Man wollte Handytelefonierer im Auto und Gurtmuffel stellen - und stieß auf einen Drogenkurier mit mehreren Kilo Marihuana im Auto: Der Polizei in Anhalt-Bitterfeld ist am Mittwoch ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Region gelungen.

Die Beamten hatten im Rahmen eines Schwerpunktkontrolltages in Porst bei Köthen einen 22-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde sein Auto durchsucht. Im Kofferraum wurde dann eine Kiste entdeckt, in der etwa zehn Kilogramm Marihuana versteckt waren. Die Drogen wurden sichergestellt.

Der 22-jährige Deutsche aus Köthen wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Ermittler ist er wegen Drogendelikten polizeilich bekannt. Die Staatsanwaltschaft stellte am Donnerstag Haftantrag gegen den Beschuldigten. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Köthen erließ diesen. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (mz/sb)