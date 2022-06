Köthener Fußballer schaffen sportliche Tatsachen: Jetzt rücken die Bagger im Stadion an

Drei Tage nach dem Aufstieg der Germania-Fußballer in die höchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt wird auch deren Spielstätte entsprechend fit gemacht.

Köthen/MZ - Genau so hatten Ronald Maaß und Ina Rauer dieses Szenario geplant. Wenn den Fußballern des CFC Germania der Aufstieg in die Verbandsliga gelingen sollte, dann müssen sie auch eine den Bedingungen der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalts genügende Spielstätte vorweisen können. Und deshalb haben der Vereinspräsident des CFC und Köthens Baudezernentin in den letzten Wochen und Monaten die Köpfe ein paar Mal mehr als üblich zusammengesteckt, um das Projekt voranzubringen.