Aufregung in Köthen Köthener Feuerwehr rückt zwei Mal aus - Passanten melden Gasgeruch in der Anhaltischen Straße

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr haben Passanten in der Anhaltischen Straße in Köthen Gasgeruch gemeldet. Am Abend gab es eine zweite Meldung.