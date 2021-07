Köthen hat jetzt einen Kost-Nix-Laden für Kleidung, Haushaltswaren und Spielzeug

Köthen/MZ - Sie brauchen ein Kaffeegedeck, um wenigstens etwas Geschirr im Schrank zu haben. Eine Bluse, um bei einem Bewerbungsgespräch auch optisch einen guten Eindruck zu machen. Einen Schulranzen, damit ihr Kind seine Hefte und Stifte zur Schule tragen kann. Das nötige Geld dafür fehlt ihnen jedoch.

Hier setzt der Kost-Nix-Laden an. Eine Anlaufstelle, wo Bedürftige kostenlos „einkaufen“ können. Seit diesem Monat ist dieses Angebot in den Räumen der Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsaufnahme am Ratswall in Köthen zu finden.

In Regalen liegen Shirts und Hosen für Frauen, Männer und Kinder in verschiedenen Größen. Auf Bügeln hängen Kleider und Jacken. Zu finden sind außerdem Haushaltswaren, Spielsachen und Dekorationsartikel. Alles gespendet. Angenommen und sortiert werden die Spenden von Maßnahmeteilnehmern der Gesellschaft. Gefördert wird das Projekt vom Jobcenter - KomBA-ABI. Kleidung, die ein kleines Loch hat, wird in der Nähstube repariert. Ein weiterer Bereich, in dem Teilnehmer sich einbringen können. Hier können die Sachen auch gebügelt werden.

Vergangenes Jahr wurden in der Nähstube im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zahlreiche Masken genäht. Seitdem ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz gebraucht wird, werden andere Projekte verwirklicht. Derzeit entstehen zum Beispiel kleine und große Häkeltiere.

In der Mitte des Kost-Nix-Ladens steht ein Tisch mit Schulranzen, Büchern und Zuckertüten. Die Teilnehmer der Maßnahme wollen hier wechselnde, zum aktuellen Bedarf passende Angebote machen. Ihre Ideen sind jederzeit gefragt. Manuela Zietsch, die die Verantwortliche des Projektes ist, und ihr Kollege Thomas Schmucker-Drähne legen großen Wert darauf, dass die Teilnehmer sich einbringen können und dadurch das Gefühl bekommen, dass ihre Arbeit wirklich geschätzt wird.

Nebenan in der Bücherstube kann geschmökert werden. Geplant ist außerdem, hier Vorlesestunden für Kinder anzubieten. „Coronabedingt konnten wir das bislang noch nicht machen“, sagt Manuela Zietsch.

Die Vorbereitungen für den Kost-Nix-Laden laufen schon länger. Jetzt, seitdem geöffnet ist, wird das Angebot auch beworben und stößt auf große Resonanz. „Wir wollen keine Konkurrenz zum Sozialkaufhaus sein“, macht Manuela Zietsch deutlich. Vielmehr eine Ergänzung. Sie bittet die Besucher, die geltenden Corona-Regeln einzuhalten.

Die Teilnehmer des Projektes freuen sich über weitere Spenden. Kleidung wird benötigt - vor allem für Männer sowie Übergrößen, vorbeigebracht werden können Haushaltswaren außer Elektrogeräte, Bücher, Dekorationsartikel und Spielzeug.

Geöffnet ist der Kost-Nix-Laden montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr im Ratswall 5 in Köthen.