Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/Bochum/MZ. - Das Köthener Bachdenkmal steht über dem Rathaus, die Persiluhr vor der Löwenapotheke - jedenfalls ist es auf der Collage von Bernd Röttgers so. Das Bild zeigt markante Bauwerke der Stadt. Aber nicht so, wie sie bei einem Spaziergang tatsächlich zu finden sind. Vielmehr hat Röttgers die Bauwerke dicht an dicht so angeordnet, dass sie ein kompaktes Bild Köthener Sehenswürdigkeiten abgeben.