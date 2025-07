Köthen/MZ/DHO. - Die Firma Köthen Energie hat am Dienstag vor dubiosen Haustürgeschäften gewarnt. Dabei gehe es um den Abschluss unseriöser Strom- und Gaslieferverträge, heißt es in einer Pressemitteilung. „Verunsicherte Kundinnen und Kunden berichten von unangekündigten Besuchen durch Vertreter, die sich zum Teil fälschlicherweise als Mitarbeitende der Köthen Energie ausgeben.“

Diese versuchen mit teils erheblichem Druck, persönliche Daten von den überrumpelten Anwohnern zu bekommen. Diese Angaben würden für einen Anbieterwechsel benötigt werden. Und weiter: „Dabei werden Kundinnen und Kunden gezielt getäuscht, um durch eine Unterschrift einen neuen Vertrag abzuschließen.“

Mitarbeiter können sich ausweisen

Mitarbeitende der Köthen Energie können sich stets ausweisen, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung betont. Aktuell seien keine Mitarbeiter von Köthen Energie im Außendienst unterwegs, um Haustürgeschäfte abzuschließen. Für Beratung, Vertragsabschlüsse oder Fragen stehe das Team im Energie-Laden am Marktplatz während der regulären Öffnungszeiten gerne persönlich zur Verfügung.

Wer einen Vertrag an der Haustür abgeschlossen haben sollte, kann diesen innerhalb von 14 Tagen schriftlich per Einschreiben mit Rückschein an den im Vertrag genannten Anbieter widerrufen.

Bei Rückfragen oder Unsicherheiten sind Mitarbeiter von Köthen Energie telefonisch unter der Nummer 03496/5 05 50 oder persönlich im Energie Laden am Markt zu erreichen.