Kontrolle mit Folgen - Fehlender Gurt wird Transporter-Fahrer in Aken zum Verhängnis

Aken/MZ. - In der Dessauer Chaussee in Aken ist einer Polizeistreife am Dienstag, 6. Mai, gegen 11 Uhr ein Transporterfahrer aufgefallen, der den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Nur wenig später stoppten die Beamten das Fahrzeug in der Hopfenstraße und unterzogen den 42-Jährigen einer Kontrolle. Dabei kam schnell der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Schnelltest bestätigte dies mit einem positiven Ergebnis. Der Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt. In seinem Wagen fanden die Beamten zudem mehrere Behältnisse mit betäubungsmittelverdächtigen Anhaftungen. Diese wurden beschlagnahmt.